Этно-культурный фестиваль прошел в Татарстане

В Казани прошел этно-fashion Фестиваль народного творчества и декоративно-прикладного искусства «Стиль жизни — Культурный код». Мероприятие проводится поддержке Министерства промышленности и торговли Российской Федерации и Министерства культуры Республики Татарстан, сообщается в пресс-релизе, поступившем в редакцию «Ленты.ру».

В рамках фестиваля прошли образовательные мастер-классы, живые панельные дискуссии, показы дизайнеров, выставки и publictalk.

Участники «Круглого стола» «Код традиционного бытования, как новый механизм развития креативных индустрий и государственно-частного партнерства» обсудили особенности создания креативных кластеров на основе исторически сложившихся творческих сообществ, формы поддержки предпринимательской деятельности на территориях, обменялись успешным опытом государственно-частного партнерства в области развития креативных индустрий, оценили потенциал российских брендов на международных рынках.

На фестивале также представили уникальную экспозицию «Традиции и инновации», которая организована по инициативе Минпромторга России и расположилась в галерее современного искусства Республики Татарстан.