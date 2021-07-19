В Татарстане прошел фестиваль кряшенской культуры Питрау

В деревне Зюри Мамадышского района Татарстана прошел фестиваль кряшенской культуры Питрау. Он завершил череду национальных праздников в республике, сообщает ИА «Татар-информ».

Отмечается, что Питрау — это визитная карточка кряшенского народа. В этом году его посетили высокопоставленные гости, в частности премьер-министр Татарстана Алексей Песошин.

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В преддверии старта официальной программы фестиваля гости смогли ознакомиться с выставкой, а также посетить площадки праздника: «Мастерскую», «Уголок свахи Горпи», «Кряшенский двор», «Кладовую природы», песни родника «Тэпи», «Молодежную площадку», музей Питрау. Культуру этноса на фестивале представил краеведческий музей района. В этом году для посетителей организовали выставку с уникальной кряшенской вышивкой.

В программу Питрау также вошли скачки на лошадях, традиционные народные и спортивные игры, забавы на реке. Кроме того, на главной сцене на поляне Тырлау в Зюри прошел концерт с участием фольклорных коллективов.

Питрау отмечается в день памяти апостолов Петра и Павла, по завершении Петровского поста. Ранее мероприятие имело обрядовых характер. Молодые люди и девушки шли в лес, чтобы нарвать там цветов и трав, а впоследствии украсить ими дома, ворота и заварить целебные настои. Согласно поверьям, именно в день Питрау завершалось их целительно действие.

Считалось, что именно в это время заключались самые крепкие браки. Кроме того, в праздник Питрау традиционно устраивали последние летние игры, далее сельские жители приступали к сбору урожая.

Кряшены — одна из этнических групп в составе татар волжского и уральского регионов. В основном кряшены проживают в республике Татарстан, в небольшом количестве населяют Башкирию, Удмуртию, а также Челябинскую, Самарскую и Кировскую области.