Финно-угорская этно-группа OYME записала трек в рамках международного проекта

Финно-угорская этно-группа OYME записала трек на основе мокшанской народной песни совместно с американским исполнителем. Об этом пишет «МордовМедиа».

В рамках международного сотрудничества солистка группы OYME эрзянка Ежевика Спирина и американский исполнитель Серж Булат выпустили совместный трек «This is not Varvara». Отмечается, что композиция была записана на основе мокшанской народной песни «Максимонь Варясь». Работа над проектом велась в 2020 году, параллельно в двух странах.

Как заявил Булат, в финно-угорском коллективе его привлекла самобытность и аутентичность исполнения. Музыкант признался, что об OYME ему рассказал продюсер из Буйнос-Айреса — американец искал варианты использования фолк-музыки в электронике.

«Я послушал альбом "Штатол" и очень удивился, что сам пропустил такой материал. OYME — самобытный коллектив, безумно талантливый», — добавил Булат.

Ранее в июле сообщалось о том, что бывший участник рок-группы «Агата Кристи» Вадим Самойлов устроит прослушивание для талантливых музыкантов с Урала. Прослушивание пройдет в Нижнем Тагиле. На него приглашаются музыканты любого возраста, создающие собственную музыку в любом жанре.