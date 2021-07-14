В Ленобласти запустили челлендж частушек про вакцинацию

В Ленинградской области запустили челлендж частушек про вакцинацию от коронавируса, за которым можно следить по хештегам #ПрорвемсяПривьемся и #ДНТЛОЧастушкаЧеллендж. Об этом сообщает ТАСС.

В пресс-службе губернатора и правительства региона пояснили, что победители будут определены при помощи народного голосования. Участников просят записать видео на улице, желательно, в народных костюмах. Конкурсные работы будут принимать до 25 июля. После этого в группе Дома народного творчества во «ВКонтакте» запустят голосование.

В прошлом году в связи с пандемией коронавируса российские звезды шоу-бизнеса присоединились к челленджу #МОЙиПОЙ. Знаменитости начали публиковать в социальных сетях видео с мытьем рук под песни. Акцию запустил генеральный директор музыкального канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров в своем Instagram-аккаунте. «Друзья, лучшая защита от бушующей инфекции — это хорошее настроение и чистые руки», — заявил медиаменеджер и помыл руки под композицию Светланы Лободы «Твои глаза». Сама Лобода выложила видео, на котором она поет, лежа в пенной ванне.

