Российские звезды запустили челлендж с мытьем рук под песни

@lobodaofficial / Instagram

В связи с пандемией коронавируса российские звезды шоу-бизнеса присоединились к челленджу #МОЙиПОЙ. Знаменитости начали публиковать в социальных сетях видео с мытьем рук под песни.

Акцию запустил генеральный директор музыкального канала «Муз-ТВ» Арман Давлетяров в своем Instagram-аккаунте. «Друзья, лучшая защита от бушующей инфекции — это хорошее настроение и чистые руки», — заявил медиаменеджер и помыл руки под композицию Светланы Лободы «Твои глаза».

Сама Лобода выложила видео, на котором она поет, лежа в пенной ванне. «Дома можно все!!!😂🤘😘 петь, танцевать, креативить, писать песни, записывать вам ролики и поднимать друг другу настроение», — написала она.

Певица Жасмин показала ролик, на котором моет руки вместе со своими детьми. Она напомнила, что процедуре стоит уделять не менее 20 секунд, обращая внимание на зону между пальцами. Челлендж также поддержала артистка Юлианна Караулова, которая призвала беречь воду и выключать кран во время намыливания рук.

К челленджу #МОЙиПОЙ присоединились и другие звезды. Среди них — рэпер Доминик Джокер, группа «Фабрика», исполнитель Шура, певица Татьяна Терешина.

Ранее хип-хоп-артист Тимати представил способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не касаясь их. Он примотал проволоку клейкой лентой к зажигалке. После нажатия кнопки в лифте музыкант зажег огонь, чтобы, по-видимому, продезинфицировать проволоку.

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