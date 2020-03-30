Тимати представил способ нажимать кнопки в лифте во время пандемии коронавируса

@timatiofficial / Instagram

Рэпер Тимати представил в Instagram способ, при помощи которого можно нажимать кнопки в лифте, не касаясь их. Музыкант показал подписчикам видео с зажигалкой и проволокой.

Тимати примотал проволоку клейкой лентой к зажигалке. После нажатия кнопки в лифте музыкант зажег огонь, чтобы, по-видимому, продезинфицировать проволоку.

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