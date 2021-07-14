Эпидемиолог Роспотребнадзора оценил результат от прививки разными вакцинами

В результате прививки разными вакцинами усиления эффекта от первого препарата не будет. Об этом заявил заведующий отделом НИИ Роспотребнадзора, сотрудник Российской академии наук (РАН) Вадим Покровский в эфире радиостанции «Говорит Москва».

«Состав одной вакцины несколько отличается от другой, и если вводить другую вакцину с другими антигенами, то получится не усиливающий эффект, а как бы новая вакцинация другой вакциной», — пояснил он.

Кроме того, академик добавил, что однозначной позиции Минздрава насчет повторной вакцинации пока нет. По его словам, в методических рекомендациях министерства сказано, что проводить ревакцинацию каждые полгода нужно в экстренной ситуации.

Покровский также призвал не торопиться с повторной прививкой, а обратить внимание на масштабный охват населения первичной вакцинацией. Он отметил, что нужно помнить о коммерческом интересе компаний, которые производят препараты. По его мнению, они заинтересованы в том, чтобы сбыть побольше лекарств, в том числе и для ревакцинации.

Ранее в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ) допустили создание коктейлей из «Спутника V» и других вакцин. По словам генерального директора Кирилла Дмитриева, в РФПИ анализируют возможность партнерства с другими производителями вакцин с применением первого компонента «Спутника V».