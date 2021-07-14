Подсчитано число привившихся от COVID-19 врачей в Москве

Почти 70 процентов московских врачей сделали прививку от COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

Руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом также рассказала, что вакцину получили 76 процентов сотрудников социальных учреждений и 66 процентов работников образовательных учреждений. «А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83 процента», добавила она.

Москва ввела обязательную вакцинацию части населения 16 июня. Тогда главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице.

13 июля стало известно, что каждому девятому россиянину отказали в работе из-за отсутствия прививки против коронавируса. В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60 процентов сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15 процентов жителей, в Санкт-Петербурге 9 процентов. Отсутствие прививки не повлияло на 73 процента граждан, 16 процентов затруднились с ответом. Наибольшая доля тех, кто получил отказ в работе из-за прививки, встречается среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых групп проблемы при трудоустройстве назвали 10 процентов.