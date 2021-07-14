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Подсчитано число привившихся от COVID-19 врачей в Москве

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Фото: Антон Денисов / РИА Новости
Московские власти подсчитали число привившихся от COVID-19 врачей

Почти 70 процентов московских врачей сделали прививку от COVID-19. Об этом заявила заммэра столицы по вопросам социального развития Анастасия Ракова, передает РИА Новости.

Руководитель Оперативного штаба по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом также рассказала, что вакцину получили 76 процентов сотрудников социальных учреждений и 66 процентов работников образовательных учреждений. «А госслужащие перечисленных отраслей вакцинированы на 83 процента», добавила она.

Москва ввела обязательную вакцинацию части населения 16 июня. Тогда главный санитарный врач столицы Елена Андреева обязала провести вакцинацию от коронавируса 60 процентов работающих в столице.

13 июля стало известно, что каждому девятому россиянину отказали в работе из-за отсутствия прививки против коронавируса. В Москве, где власти сделали обязательной вакцинацию для 60 процентов сотрудников в ряде сфер деятельности, с подобной ситуацией столкнулись 15 процентов жителей, в Санкт-Петербурге 9 процентов. Отсутствие прививки не повлияло на 73 процента граждан, 16 процентов затруднились с ответом. Наибольшая доля тех, кто получил отказ в работе из-за прививки, встречается среди работников с зарплатой до 50 тысяч рублей. Среди более высокооплачиваемых групп проблемы при трудоустройстве назвали 10 процентов.

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