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Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

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Анна Попова
Анна Попова
Фото: Илья Питалев / РИА Новости

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Так ее оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

По ее словам, необходим коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80 процентов, однако пока ориентиром при обязательной вакцинации остаются 60 процентов сотрудников организаций.

«Хотелось бы разъяснить, что в 60 процентов учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной», — сказала Попова.

Ранее эпидемиолог Юлия Соттаева заявила, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. По ее словам, в июне произошел «колоссальный подъем».

Специалистка считает, что одной из причин роста заболеваемости стало возвращение сотрудников крупных предприятий на работу.

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