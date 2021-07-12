Попова оценила ситуацию с коронавирусом в России

Ситуация с коронавирусом в России остается напряженной. Так ее оценила глава Роспотребнадзора Анна Попова, передает ТАСС.

Материалы по теме «Человек неконтролируемо сгорает» Новый штамм коронавируса все чаще поражает молодежь. К чему готовиться россиянам? «Ситуация очень тяжелая» Коронавирус мутирует. Почему для россиян вакцинация — единственный способ спасения?

По ее словам, необходим коллективный иммунитет к COVID-19 на уровне 80 процентов, однако пока ориентиром при обязательной вакцинации остаются 60 процентов сотрудников организаций.

«Хотелось бы разъяснить, что в 60 процентов учитываются исключительно привитые работники. Они могут быть привиты любой зарегистрированной вакциной», — сказала Попова.

Ранее эпидемиолог Юлия Соттаева заявила, что всплеск заболеваемости коронавирусом в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. По ее словам, в июне произошел «колоссальный подъем».

Специалистка считает, что одной из причин роста заболеваемости стало возвращение сотрудников крупных предприятий на работу.