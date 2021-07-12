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Эпидемиолог назвала сроки нового всплеска заболеваемости COVID-19 в России

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Фото: Дмитрий Рогулин / ТАСС

Всплеск заболеваемости COVID-19 в России ожидается в сентябре-октябре 2021 года. Такие сроки назвала заведующая эпидемиологическим отделением Юго-Западного филиала ФБУЗ «Центр гигиены и эпидемиологии в городе Санкт-Петербург» Юлия Соттаева. Ее слова приводит издание «Фонтанка».

«По большому счету, ожидаем следующий подъем заболеваемости в сентябре-октябре 2021 года. Что мы видим сейчас, он произошел в июне, колоссальный подъем», — уточнила эпидемиолог.

По мнению специалиста, одной из причин всплеска заболеваемости коронавирусом является возвращение людей на работу на крупные предприятия. Она отметила, что инфицированный может в короткий срок заразить коллег.

Кроме того, в период отпусков большинство граждан сделали ПЦР-тесты для выезда на курорты, что повлияло на уровень заболеваемости в стране, добавила эпидемиолог.

Мнение о том, что в период пандемии нельзя делать прививку, неверно, считает Соттаева. По ее словам, актуальной остается экстренная иммунизация, позволяющая подготовиться к следующей волне.

Ранее биолог предупредил о неизбежности четвертой волны COVID-19 в России. По словам Константина Северинова, новый подъем заболеваемости может произойти из-за низкого уровня вакцинации и несоблюдения правил социальной дистанции.

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