Вирусолог оценил угрозу четвертой волны коронавируса для России

Рассуждать о новых подъемах заболеваемости в России пока рано. Об этом заявил директор НИЦ по профилактике и лечению вирусных инфекций Георгий Викулов в эфире радио «Говорит Москва».

«У нас сейчас достаточно высокий подъем заболеваемости, совершенно нет оснований обсуждать четвертую волну. Нам нужно поднимать совершенно другие вопросы и решать их именно сейчас», — заявил он.

Викулов также добавил, что эпидемиологическая ситуация в России будет зависеть от того, насколько быстро в стране сформируется коллективный иммунитет.

Ученые уже спрогнозировали окончание третьей волы коронавируса в России. По данным исследователей из Санкт-Петербургского государственного университета, в ближайшее время ожидается стабилизация ситуации с COVID-19, а в середине июля заболеваемость пойдет на спад.

Ранее биолог предупредил о неизбежности четвертой волны коронавируса в России. По словам Константина Северинова, новый подъем заболеваемости может произойти из-за низкого уровня вакцинации и несоблюдения правил социального дистанцирования.