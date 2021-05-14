Бывший главный инфекционист Москвы объяснил резкий рост заболеваемости COVID-19

Рост заражения коронавирусом в России связан с майскими праздниками. Об этом «Ленте.ру» сообщил бывший главный инфекционист Москвы Николай Малышев.

«Это еще говорили до праздников, что, по всей видимости, после праздников будет подъем будет», — сказал он.

По его словам, в росте случаев заражения COVID-19 после майских праздников нет ничего страшного. Врач также отметил, что ситуация с коронавирусом в России нормализуется в течение недели. «Заболеваемость снизится приблизительно через неделю», — заключил Малышев.

14 мая в оперативном штабе по борьбе с распространением коронавируса сообщили, что в России с 20 марта выявили максимальное число зараженных COVID-19. Согласно статистике, за сутки зафиксировано 9632 инфицированных. Большинство случаев выявлено в Москве, Санкт-Петербурге и Московской области.

В России дни с 4 по 7 мая были объявлены нерабочими, дни с 1 по 3 и с 8 по 10 мая изначально были праздничными. Указ подписал президент России Владимир Путин. Увеличить число нерабочих дней предложил Роспотребнадзор. Как отмечала глава ведомства Анна Попова, это было необходимо сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться с началом дачного сезона.