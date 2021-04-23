Путин объявил нерабочими дни с 1 по 10 мая

Президент Владимир Путин объявил все дни с 1 по 10 мая нерабочими. Об этом он сообщил в пятницу, 23 апреля, передает РИА Новости.

10 дней будут отдыхать россияне на майские праздники

«Сегодня я соответствующий указ подпишу», — ответил он главе Роспотребнадзора Анне Поповой, которая попросила его продлить майские праздники.

Первым рабочим днем станет вторник, 11 мая, уточнили агентству в Кремле.

Увеличить число нерабочих дней предложил Роспотребнадзор

С предложением продлить праздничные дни к президенту обратилась глава Роспотребнадзора Анна Попова. По ее словам, это нужно сделать для борьбы с коронавирусом, поскольку ситуация может осложниться. Это связано с тем, что на 1 мая граждане поедут на дачу и через пару дней вернутся на работу, а потом снова будут на даче.

«Здесь в связи с тем, что приходится перемещаться в пространстве, обмениваться вирусной информацией с большим количеством людей в такой ситуации — мы видим определенные риски», — пояснила она.

Попова уточнила, что ученые и врачи-эпидемиологи считают необходимым сделать непрерывными дни отдыха в мае.

В ответ Владимир Путин отметил, что неоднократно говорил и призывал на федеральном и региональном уровне прислушиваться политикам к мнению специалистов по ситуации с COVID-19.

Нерабочие дни коснутся многих чиновников

Новые нерабочие дни в начале мая коснутся многих госслужащих, но не всех. Об этом в разговоре с ТАСС рассказал пресс-секретарь президента Дмитрий Песков.

Он пояснил, что многие органы власти в России работают с ненормированным графиком. «Те, кто должен быть на работе, те будут работать», — подчеркнул официальный представитель Кремля.

Нового локдауна в начале мая не будет

В России не будет вводиться новый локдаун на время длинных майских праздников, сообщил Дмитрий Песков.

«Нет, никакой речи о локдауне не идет», — сказал он, отвечая на вопрос журналистов, стоит ли ожидать в эти нерабочие дни новых ограничений для баров, ресторанов и музеев.

Изначально россияне должны были отдыхать с 1 по 3 мая и потом с 8 по 10 число. 30 апреля станет предпраздничным днем и будет короче на один час.



