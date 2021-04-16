Россиянам назвали способ получить дополнительные выходные в мае

Россияне могут получить дополнительные выходные в мае, если работодатели по собственной инициативе предоставят их сотрудникам. Такой способ назвали в Роструде, пишет в пятницу, 16 апреля, «Российская газета».

При этом в ведомстве предупредили, что из-за этого уменьшается норма рабочего времени, что может повлечь уменьшение заработной платы. Поэтому, если инициатива о предоставлении дополнительных выходных исходит от работодателя, он должен решить вопрос об их оплате. Для этого необходим локальный нормативный акт, который можно издать в произвольной форме. В документе следует указать, что предоставленный выходной день подлежит оплате.

В Роструде напомнили, что первые две рабочие недели мая будут четырехдневными — с 4 по 7 мая и с 11 по 14 мая в связи с Праздником Весны и Труда и Днем Победы. Таким образом, две недели подряд у россиян будут трехдневные выходные — с 1 по 3 мая и с 8 по 10 мая. Продолжительность предпраздничного рабочего дня 30 апреля сокращается на один час, а 7 мая рабочий день будет полноценным.

Летом россияне отработают еще одну сокращенную неделю в связи с празднованием Дня России 12 июня. Праздник выпадает на субботу, поэтому выходной переносится на понедельник, 14 июня.

После этого длинные выходные будут в ноябре. Так, россиянам предстоит трехдневная рабочая неделя в связи с празднованием Дня народного единства 4 ноября. На пятницу, 5 ноября, перенесен выходной день с субботы, 2 января. Так, дни с 1 по 3 ноября будут рабочими, а с 4 по 7 ноября — выходными. Последняя рабочая неделя 2021 года будет сокращенной и завершится в четверг, 30 декабря. 31 декабря объявлен выходным.

Ранее лидер фракции «Справедливая Россия» в Госдуме Сергей Миронов назвал способ продлить майские праздники: для этого нужно сократить новогодние каникулы. По его мнению, зимой людям нечего делать, а весной многим нужно ездить на дачу. После Нового года россиянам для отдыха достаточно 5-6 дней, считает политик.