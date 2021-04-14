Россияне поделились планами о путешествиях на майские праздники

Большинство россиян планирует провести майские праздники на даче. Такими планами поделились 39 процентов опрошенных сервисом «Туту.ру» жителей страны, пишет газета «Известия».

Еще 30 процентов респондентов ответили, что собираются остаться на праздники дома, а 11 процентов в праздники будут работать. Кроме того, 7 процентов намерены отправиться в путешествие по городам России, 4 процента полетят на Черное море, а 3 процента пойдут в горы. Пять процентов россиян проведут выходные за границей, а один процент поедет в дом отдыха недалеко от основного места жительства.

«Таким образом, доля тех, кто планирует куда-то поехать на майские праздники, составляет около 20 процентов — столько же, сколько и в 2019 году», — говорится в исследовании. По данным сервиса, из-за ограничений в 2020 году ехать куда-либо собирались только 5 процентов россиян, еще 12 процентов намеревались отправиться на шашлыки, несмотря на запреты.

Ранее, после приостановки авиасообщения между Россией и Турцией, глава комитета парламента Крыма по туризму, курортам и спорту Алексей Черняк пригласил россиян в Крым на майские праздники.