Россияне стали отказываться от путешествий в Турцию. Спрос на туры в эту страну в последние дни упал на четверть, сообщает газета «Известия» со ссылкой на источники.

В пресс-службе компании Tez Tour отметили, что в конце предыдущей недели было зафиксировано минимальное количество бронирований с вылетом в ближайшие месяцы. «Рост числа аннуляций также достиг максимума в пятницу — их значения превысили стандартные показатели в десятки раз», — сказали там. При этом на туры с вылетом в период с середины лета до октября спрос поменялся незначительно.

Гендиректор сети турагентств «Розовый слон» Алексан Мкртчян заявил, что за последние три дня спрос на путевки в Турцию снизился примерно на 25 процентов. «Тем не менее сейчас из России в неделю вылетают 150 рейсов в Турцию, билеты проданы вплоть до октября — и в Стамбул, и в Анкару, и в Анталью, и в Даламан», — рассказал он.

Похожие цифры называет и вице-президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Юрий Барзыкин. По его словам, майские продажи уменьшились на 10–20 процентов.

В пятницу, 9 апреля, «Известия» со ссылкой на источник в Минтрансе сообщили, что в России приняли решение об ограничении авиасообщения с Турцией с понедельника, 12 апреля, из-за ухудшения эпидемиологической обстановки в стране. Однако РИА Новости со ссылкой на источник в туротрасли сообщало, что по итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было, оно может быть принято в понедельник, 12 апреля.