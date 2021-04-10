Турция уточнила данные о новых требованиях к въезду в страну

Управление гражданской авиации Турции уточнило данные о новых требованиях въезда в страну, заявив, что республика не вводила новых правил. Об этом пишет РИА Новости.

Ранее в российских СМИ и соцсетях появилась информация, что у граждан России при въезде в Турцию будут запрашивать специальные ПЦР-тесты. «Никаких изменений в правилах въезда из России в нашу страну нет, предыдущая практика продолжается», — говорится в сообщении.

Управление также опровергло сообщения о приостановке авиарейсов между Турцией и Россией. Там отметили, что Москва заявила, что не было принято никаких официальных решений о прекращении полетов.

9 апреля сообщалось, что по итогам совещания в оперативном штабе по борьбе с коронавирусом никаких решений об ограничении полетов в Турцию принято не было. Уточнялось, что соответствующее решение может быть принято в понедельник, 12 апреля.

7 апреля, стало известно, что несколько государств признали Турцию эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Так, Китай запретил туристические поездки в страну, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. О полной остановке авиасообщения также заявил Иран.