Популярный среди россиян курорт признан эпидемиологически опасным

Турцию признали эпидемиологически опасной страной из-за высоких темпов заболеваемости коронавирусом. Об этом сообщает портал «Турпром».

Так, Китай запретил туристические поездки в Турцию, заодно отменив рейсы авиакомпании Turkish Airlines на свою территорию. Пекин объявил об остановке авиасообщения на четыре недели начиная с 19 апреля.

Управление гражданской авиации Китая объяснило свое решение инцидентами с множеством заболевших на борту этой авиакомпании: положительный результат на коронавирус был выявлен у 14 пассажиров рейса ТК 72.

Кроме того, о полной остановке авиасообщения с Турцией заявил Иран. Представитель Министерства внутренних дел Ирана Салман Самани призвал компании, организующие туристические поездки в республику, временно прекратить деятельность; полеты в страну также приостановили RwandAir и Ethiopia Airlines.

Как отметили эксперты, в последнее время в Турции наблюдается новая вспышка заболеваемости COVID-19. Например, во вторник, 6 апреля, зафиксирован очередной рекорд суточного прироста инфицированных — заразились почти 50 тысяч человек.

Ранее глава Роспотребнадзора Анна Попова посоветовала россиянам воздержаться от отпуска в Турции в связи с осложняющейся эпидемиологической обстановкой на курортах. Отмечается, что в республике выявлено уже несколько десятков случаев заражения южноафриканским штаммом коронавируса.