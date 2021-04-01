Эпидемиолог предостерег россиян от поездок за границу

Советник директора по научной работе Центрального НИИ эпидемиологии Роспотребнадзора, академик РАН Виктор Малеев предостерег россиян от поездок за границу. Об этом сообщает РИА Новости.

По его словам, отпуск в этом году лучше всего провести в России. «В Европе пока еще самый пик заболеваемости. Я не думаю, что там скоро все стихнет, в Турции тоже пока небезопасно», — отметил он.

Малеев добавил, что в России заболеваемость COVID-19 снижается, и есть регионы, где регистрируется всего по несколько случаев инфицирования.

Ранее эксперты туристической отрасли предупредили российских путешественников о возможной нехватке мест на отечественных курортах в летний период. Прежде всего ажиотаж коснется Краснодарского края и Крыма. Как уточнили аналитики, свободных мест почти не осталось не только на майские праздники, но также на июль и август.