Популярная среди россиян пляжная страна Европы упростила въезд для туристов

Власти Черногории, популярной пляжной страны среди российских туристов, приняли решение упростить правила въезда для путешественников. Об этом сообщается на сайте Ассоциации туроператоров России (АТОР).

Согласно информации издания, теперь приезжающие в европейское государство иностранцы могут сдавать ПЦР-тест на коронавирус за 72 часа до прибытия, а не за 48 часов, как прежде. Представители туристических компаний отметили, что для россиян это важное послабление, поскольку они летят в Черногорию с пересадкой.

Кроме того, уточняется, что въезд в страну разрешен при наличии положительного теста на антитела IgG к коронавирусу не старше 30 дней или с сертификатом о вакцинации, в том числе российским «Спутником V». Данные правила действуют для всех, кто приезжает в Черногорию из Косово, Албании, Боснии и Герцеговины Сербии и Хорватии.

Ранее в марте власти Черногории сообщили, что рассчитывают на возобновление авиасообщения с Россией через полтора месяца. Об этом рассказала госсекретарь по туризму министерства экономического развития Черногории Ивана Джурович. Она выразила желание поскорее восстановить перелеты.

Черногория закрыла границы для туристов в марте 2020 года после обнаружения первого случая заражения коронавирусом. Всю весну их число оставалось незначительным, но осенью ситуация ухудшилась. Летом правительство страны разрешило въезд туристам из части стран ЕС, а в августе — и россиянам. Однако прямое авиасообщение между странами не было восстановлено.