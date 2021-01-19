Составлен список открытых для россиян в условиях пандемии стран мира

Журналисты Forbes составили перечень стран, которые открыты для въезда российских туристов в условиях пандемии коронавируса и введенных на ее фоне ограничений. Соответствующий список опубликован на сайте издания.

В общей сложности авторы материала насчитали как минимум 25 государств, готовых принять отечественных путешественников: в их число вошли те, с которыми Россия официально восстановила авиасообщение, и те, куда въезд для россиян разрешен, однако прямые рейсы пока отсутствуют.

Так, на сегодняшний день границы открыты с Абхазией, Белоруссией, Египтом, Казахстаном, Киргизией, Кубой, Мальдивами, Объединенными Арабскими Эмиратами, Сейшельскими островами, Сербией, Танзанией, Турцией, Швейцарией, Эфиопией, Южной Кореей и Японией.

При этом попасть в некоторые из стран можно лишь при соблюдении определенных правил — к примеру, при предъявлении справок об отсутствии COVID-19, заполнении форм, деклараций и анкет о состоянии здоровья, оформлении специальных медицинских страховок или прохождении двухнедельного карантина по прибытии.

Кроме того, россияне могут въехать на территорию Армении, Бразилии, Греции, Доминиканской Республики, Кении, Марокко, Мексики, Туниса, Хорватии, Черногории, Шри-Ланки и Южно-Африканской Республики, однако добраться до них проблематично, так как прямые пассажирские авиаперевозки с указанными станами на данный момент отсутствуют.

29 декабря прошлого года российские туристы признались, что, несмотря на пандемию коронавируса и введенные на ее фоне ограничения, путешествовали запрещенным способом и пересекали закрытые границы государств. В частности, им удалось добраться до Италии (8 процентов), Германии (6), Франции (4), Испании (4) и Индонезии (3).

Россия полностью закрыла границы, а также приостановила международное авиасообщение в связи с распространением коронавируса в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Авиаперевозки с другими странами частично восстановили с 1 августа.