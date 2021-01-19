США снимут ограничения на въезд для определенной группы людей

Президент США Дональд Трамп с 26 января снимает введенные ранее из-за COVID-19 ограничения на въезд для определенной группы людей: неграждан Соединенных Штатов, которые недавно посещали большую часть стран Европы или Бразилию. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на источники.

Указ начнет действовать в тот же день, когда Соединенные Штаты начнут требовать от прилетающих отрицательный тест на COVID-19.

Ранее стало известно, что Россия с 27 января возобновит авиасообщение с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром. Рейсы в эти страны будут вылетать из Москвы несколько раз в неделю. Так, в Ханой (Вьетнам), Дели (Индия), Хельсинки (Финляндия) — два раза в неделю, а в Доху (Катар) — три раза. Помимо этого, в Хельсинки будет следовать самолет и из Санкт-Петербурга, тоже дважды в неделю.

16 января Ассоциация туроператоров России (АТОР) раскрыла детали возобновления авиасообщения с Финляндией, Вьетнамом, Индией и Катаром с 27 января. Так, россияне не смогут посещать Финляндию в туристических целях, въезд во Вьетнам будет возможен только по рабочей визе, при этом в Индию смогут отправиться только вывозные и гуманитарные рейсы. Границы Катара открылись только для граждан самого государства, Бахрейна, Омана, Саудовской Аравии, Кувейта и ОАЭ и их супругов.