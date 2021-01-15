Cтало известно об авиаперелетах из Москвы в Лондон вопреки запрету

Несколько авиакомпаний осуществляли перелеты из России в Великобританию вопреки запрету на пассажирские авиаперевозки, введенному между странами после обнаружения британского штамма коронавируса. На информацию сервиса FlightRadar обратила внимание «Русская служба Би-би-си».

В частности, из опубликованных порталом данных стало известно, что British Airways выполняла рейсы между Москвой и Лондоном уже после принятия ограничительных мер. В период со 22 декабря 2020-го по 14 января текущего года сохранялись такие рейсы, как BA880 и BA881.

Представитель British Airways в свою очередь сообщил, что из-за пандемии расписание, по которому функционирует организация, может меняться или сокращаться. Он пояснил, что главный приоритет для перевозчика — сохранять воздушные пути открытыми, перевозя необходимые товары и людей, которые имеют право передвигаться.

«Би-би-си» также обнаружила некоторых пассажиров, которым удалось добраться из российской столицы в британскую напрямую. Например, журналистка Ася Казанцева рассказала, что смогла вернуться в Лондон, чтобы продолжить учебу. «Спрос был большой, я покупала 29 декабря билет на 3 января, и в нем почти не было свободных мест, и цены были, естественно, тоже выше, чем в мирное время», — поделилась она.

На подобном рейсе удалось добраться и другой пассажирке, у которой имеются паспорта обеих стран.

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Как уточняет издание, существуют другие способы осуществить перелет между Россией и Великобританией до снятия официального запрета. К примеру, есть возможность добраться в Москву из Лондона c пересадкой в турецком Стамбуле и немецком Франкфурте или же воспользоваться услугами бизнес-авиации.

«Русская служба Би-би-си» также ожидает комментариев по ситуации от оперативного штаба по борьбе с коронавирусом и Росавиации.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба. 12 января запрет был продлен до 1 февраля включительно.