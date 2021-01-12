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Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией

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Фото: Toby Melville / Reuters

Россия продлила запрет на авиасообщение с Великобританией, где ранее был обнаружен новый штамм коронавируса. Об этом «Интерфаксу» сообщили в оперативном штабе по недопущению завоза и распространения инфекции.

Там уточнили, что ограничения на пассажирские авиаперевозки будут действовать до 1 февраля текущего года включительно для обеспечения защиты здоровья населения.

Россия прекратила авиасообщение с Великобританией 22 декабря прошлого года. Речь идет как о регулярных, так и нерегулярных рейсах, при этом бизнес-авиация может совершать перелеты между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба.

В свою очередь Роспотребнадзор выдвинул условие для путешественников, прибывающих в Россию из Северной Ирландии и Великобритании — теперь по прибытии всем гражданам, за исключением членов экипажей воздушных судов, необходимо пройти двухнедельный карантин.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок в конце 2020 года сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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