В России выдвинули условие прибывающим из Великобритании

Лица, прибывающие в Россию из Северной Ирландии и Великобритании, где ранее был обнаружен новый штамм коронавируса, будут обязаны проходить двухнедельный карантин. Соответствующие условие выдвинул Роспотребнадзор, информация изложена в постановлении главного санитарного врача, опубликованном на портале правовой информации.

Согласно документу, всем гражданам, за исключением членов экипажей воздушных судов, въезжающим на российскую территорию из указанных государств, будет необходимо соблюдать режим изоляции в течение 14 дней со дня прибытия.

Отмечается, что постановление вступает в силу в субботу, 26 декабря.

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Россия прекратила авиасообщение с Великобританией на фоне ухудшения эпидемиологической ситуации 22 декабря. Регулярные и нерегулярные пассажирские авиаперевозки между государствами будут запрещены в течение недели, до полуночи 29 декабря. При этом бизнес-авиация сможет выполнять рейсы между российскими и британскими городами только по специальному разрешению оперштаба по борьбе с распространением коронавируса.

Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации COVID-19. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли такое решение. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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