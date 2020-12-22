Евросоюз запретит поездки в Великобританию с 1 января — после выхода королевства из состава ЕС оно попадает в список третьих стран, гражданам которых нельзя путешествовать в европейские государства. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на заявление Еврокомиссии.

Как сказано в документе, до конца декабря относительно Великобритании будут действовать правила свободного передвижения, однако как только переходный период закончится на королевство будут распространяться рекомендации ЕС об ограничении поездок на фоне пандемии коронавируса.

Ранее Россия прекратила авиасообщение с Великобританией на семь дней из-за нового штамма коронавируса. Новые ограничения в связи с ухудшением эпидемиологической обстановки в стране вступили в силу в полночь во вторник, 22 декабря. Регулярные и нерегулярные пассажирские авиаперевозки между государствами запрещены.

Помимо России, несколько других европейских стран также ограничили транспортное сообщение с Великобританией. Среди них власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.