Полетевшая в Лондон россиянка показала происходящее в городе во время пандемии

Российская туристка, полетевшая в Лондон во время пандемии коронавируса, показала происходящее в городе. Роликом Мария поделилась в сторис на своей странице в Instagram.

На кадрах видно длинные очереди, в которые выстраиваются британцы и туристы, чтобы сдать ПЦР-тест на коронавирус, необходимый для вылета из страны. На другой записи, сделанной девушкой, показаны полупустые полки в магазине. «Продукты раскупают. С завтрашнего дня магазины перестают работать до 29 декабря», — написала девушка.

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Как сообщалось ранее, жители Великобритании ринулись запасаться товарами первой необходимости 21 декабря после того, как Франция объявила о планах закрыть границу на двое суток из-за нового штамма COVID-19. Из-за нарушения перевозок овощей Лондон оказался на пороге продуктовой блокады.

Более 30 стран мира, в том числе Россия, приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские государства — например, власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.