Великобритания оказалась на пороге торговой блокады

Промышленники Великобритании предупредили о надвигающемся дефиците фруктов и овощей, а покупатели выстроились в очередь в супермаркетах Лондона. Страна сталкивается с угрозой продовольственного кризиса, пишет Bloomberg.

Из-за мутирующего коронавируса ряд европейских стран приостановили транспортное сообщение с Великобританией. Страна не может полностью обеспечивать себя овощами и фруктами. Теперь, когда цепочки нарушены, Лондон оказался на пороге торговой блокады. Поставки продовольствия в Великобританию из Евросоюза составили четверть от общего объема в прошлом году

Кроме того, перебои в работе портов приводят к тому, что британские экспортеры мяса и рыбы не могут оправить свой товар в Европу. «Весь сектор отреагировал на призывы готовиться к Brexit и остро осознавал вероятность перебоев в экспорте в первые недели 2021 года. Закрытие границ из-за нового типа коронавируса является неожиданным и разочаровывающим фактором», — отметили игроки рынка.

ЕС сильно зависит от поставок из Великобритании. Так, во Франции может не хватить рыбы к Рождеству из-за блокировки грузов. Великобритания сообщила о выявлении мутировавшего коронавируса на минувшей неделе. Британские власти предупредили, что новый штамм распространяется быстрее других известных вариантов вируса.