Ученые рассказали об уязвимости мутировавшего коронавируса к вакцинам

Ученые Армейского научно-исследовательского института имени Уолтера Рида в США рассказали, что не считают новую мутировавшую форму коронавируса неуязвимой к разработанным вакцинам. Тем не менее специалисты тщательно изучат возможность снижения эффективности вакцины из-за новой мутации. Об этом сообщает CNN.

По словам исследователей, всегда существует вероятность, что крупная мутация сделает вирус невосприимчивым к вакцинам, поэтому они приступили к анализу генетических последовательностей новой формы SARS-CoV-2, возникшей в Великобритании. Если компьютерное моделирование покажет, что опасения обоснованы, то будут проведены лабораторные тестирования на животных, которые продемонстрируют, действительно ли вакцины могут быть менее эффективными для профилактики COVID-19.

Пока что нет никаких доказательств того, что вакцины окажутся менее действенными против мутировавшего SARS-CoV-2.

Новая форма коронавируса в настоящий момент получила широкое распространение в Великобритании и быстро вытесняет предыдущую разновидность. Хотя это может указывать на то, что мутация делает патоген более заразным, пока нет доказательств, что она облегчает передачу SARS-CoV-2 или делает вирус более опасным.