Мутировавший коронавирус изменил ситуацию на рынке нефти

Появление нового штамма коронавируса в Великобритании привело к изменениям на рынке нефти. Об этом сообщил вице-премьер России Александр Новак, пишет ТАСС.

Из-за мутировавшего коронавируса некоторые страны приостановили авиасообщение с Лондоном. Локдаун привел к существенной коррекции цен на нефть, отметил Новак. Он добавил, что ситуация на рынке нефти непредсказуема, восстановление происходит более медленными темпами.

Вице-премьер также считает, что Россия должна уделять особое внимание монетизации нефти, газа и угля, поскольку спрос в развитых странах может сократиться.

21 декабря цена на нефть Brent рухнула ниже 50 долларов за баррель в ходе торгов на Лондонской бирже ICE. WTI подешевела до 46,48 доллара.

Великобритания сообщила о выявлении мутировавшего коронавируса на минувшей неделе. Британские власти предупредили, что новый штамм распространяется быстрее других известных вариантов вируса. Паника среди инвесторов по поводу этого привела к снижению на европейских рынках.