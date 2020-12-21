Мутировавший коронавирус обвалил рынок Европы

Новый штамм коронавируса, выявленный в Великобритании, обвалил европейские рынки. Об этом свидетельствуют данные портала Investing.com.

К 13:54 по московскому времени фунт стерлингов потерял уже 2,2 процента и опустился до 1,32 доллара за фунт. Ведущий индекс Британской фондовой биржи FTSE 100 к тому же времени потерял более 3 процентов и составил около 6330 пунктов.

Паника среди инвесторов по поводу распространения нового более заразного штамма коронавируса в мире и его последствий для экономики привела к снижению и на других европейских рынках. Немецкий индекс DAX лишился 3,6 процента, французский CAC 40 также потерял 3,6 процента, испанский IBEX 35 упал на 4,2 процента, а итальянский FTSE MIB сократился на 3,5 процента. Европейский индекс Euro Stoxx 50 снизился на 3,7 процента.

Цена на нефть Brent в понедельник, 21 декабря, рухнула ниже 50 долларов за баррель, WTI подешевела до 46,48 доллара на фоне новостей о более заразном коронавирусе. Падение нефти привело к ослаблению рубля. На момент написания материала евро взлетел до 91,6 рубля (плюс 1,8 рубля), доллар поднялся до 75,4 рубля (плюс 2 рубля). На пике торгов в понедельник американская валюта стоила 75,8 рубля. Индекс Мосбиржи теряет 2,5 процента, индекс РТС — 4,7 процента.

Великобритания сообщила о выявлении мутировавшего коронавируса на минувшей неделе. Британские власти предупредили, что новый штамм распространяется быстрее других известных вариантов вируса. Уже более 20 стран ограничили транспортное сообщение с королевством.