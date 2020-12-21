Эпидемиолог из США оценил риски возникновения новых штаммов коронавируса

По мере распространения коронавируса существуют риски возникновения новых штаммов, однако пока нет доказательств того, что имеющиеся вакцины окажутся неэффективны против новой мутации вируса, обнаруженной в Великобритании. Об этом «Ленте.ру» сообщил профессор эпидемиологии Калифорнийского университета в Сан-Франциско Джордж Резерфорд.

Эксперт из США подчеркнул, что, по имеющимся данным, мутация вируса не сказалась на его вирулентности, то есть способности вызывать болезнь и убивать организмы. «Все вирусы мутируют, поэтому со временем мы будем обнаруживать все новые и новые штаммы», — заявил Резерфорд.

Эпидемиолог отметил, что пока сложно судить, сработают ли введенные ограничения на авиаперелеты в Великобританию и меры, предпринятые британским правительством для сдерживания распространения нового штамма. В то же время он пояснил, что чем строже локдаун, тем с большей вероятностью он даст положительный эффект.

Эксперт добавил, что появление нового штамма едва ли увеличит количество повторных заражений коронавирусом, что само по себе является очень редким явлением. Он также указал на отсутствие доказательств того, что мутации оказывают влияние на эффективность имеющихся вакцин. «Полагаю, что у нас есть достаточная уверенность в том, что вакцины будут работать и против этого штамма», — сказал Резерфорд.

Помимо Великобритании, мутировавший вирус обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. Во Всемирной организации здравоохранения сообщили, что в настоящий момент проводятся исследования с целью оценки влияния новой мутации коронавируса на эффективность вакцин, а также ее способность вызывать более тяжелые заболевания.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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