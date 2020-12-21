В ВОЗ сообщили об исследовании влияния мутации COVID-19 на вакцины

В настоящий момент проводятся исследования с целью оценки влияния новой мутации коронавируса на эффективность вакцин, а также ее способность вызывать более тяжелые заболевания. Об этом «Ленте.ру» сообщил пресс-секретарь Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ).

По его словам, ВОЗ находится в тесном контакте с органами здравоохранения и учеными в Великобритании и Южной Африке касательно мутаций, обнаруженных в вирусе. «В настоящее время проводится анализ, чтобы определить, легче ли эти новые варианты вируса передаются между людьми, вызывают ли они более тяжелые заболевания и повлияет ли мутация на то, как работают тесты или вакцины», — сказал он.

Собеседник издания отметил, что вирусам характерно претерпевать мутации по мере их циркуляции и эти изменения могут привести к изменению характеристик вируса. В организации обещали продолжить информировать страны и общественность о новом штамме коронавируса по мере того, как она будет узнавать больше.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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