Новый тип коронавируса из Великобритании обнаружили еще в одной стране

Новый тип коронавируса, ранее найденный в Великобритании, обнаружили еще в одной стране — Италии. Об этом сообщает РИА Новости со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Геном вируса SARS-CoV-2, встречавшийся в последние недели в Великобритании, выделен специалистами военного госпиталя Челио в Риме. В минздраве заявили, что пациент и его партнер, которые вернулись из Великобритании несколько дней назад, находятся в изоляции и вместе с близким кругом контактов.

Ранее стало известно, что в Нидерландах, Дании и Австралии обнаружен новый штамм коронавируса — тот же, что ранее нашли в Великобритании. Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.