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Главный хирург США прокомментировал появление нового штамма коронавируса

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Джером Адамс
Джером Адамс
Скриншот видео: CBS

Генеральный хирург США Джером Адамс прокомментировал появление нового штамма коронавируса в Великобритании, из-за которого многие страны прекратили с ней авиасообщение. Врач появился в эфире телеканала CBS.

Медик, чья должность соответствует должности главного санитарного врача в России, призвал быть внимательнее к появившемуся штамму. «Вирусы мутируют постоянно. Если это более заразная мутация, это значит, что нам нужно быть намного внимательнее, пока мы ждем вакцинации», — подчеркнул он.

Адамс также отметил, что процесс вакцинации от COVID-19 будет сложнее, чем когда-либо в опыте страны, особенно с точки зрения логистики. При этом помощник министра здравоохранения, адмирал Бретт Джируар добавил, что повода для введения новых ограничений в США пока нет.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. По оценке ВОЗ, уровня опасности заболевания это не меняет.

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