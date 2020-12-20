В России оценили ситуацию с новым типом коронавируса в Великобритании

Ситуация с новым типом коронавируса, обнаруженным в Великобритании, находится на контроле, сообщил оперативный штаб по мониторингу распространения инфекции. Его заявление приводит ТАСС.

В оперштабе добавили, что решений о возможном ограничении авиасообщения между Россией и Британией пока не принималось. «Обо всех принятых решениях будет сообщено дополнительно», — пообещали там.

Ранее 20 декабря профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританий из-за распространения нового типа коронавируса. По его оценке, введенные весной ограничения показали, что прекращение или сокращение числа перелетов вместе с другими мерами приводит к хорошему эффекту.

20 декабря сразу несколько стран Евросоюза объявили о временном прекращении авиасообщения с Великобританией из-за появления там нового штамма коронавируса. В частности, такое решение приняли власти Нидерландов, Италии, Германии и Бельгии.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.