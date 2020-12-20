Российским властям посоветовали приостановить авиасообщение с Великобританией

Профессор Национального исследовательского центра эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Бутенко в разговоре с «Подъемом» посоветовал российским властям приостановить авиасообщение с Великобританий из-за распространения нового типа коронавируса в стране. Его слова опубликованы в Telegram-канале издания.

«Наверное, что-то серьезное, нужно насторожиться, держать руку на пульсе», — отметил Бутенко. Он также подчеркнул, что введенные весной ограничения показали, что прекращение или сокращение авиасообщения вместе с другими мерами приводит к «хорошему эффекту».

Ранее 20 декабря сообщалось, что страны Евросоюза начали ограничивать авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового типа коронавируса на ее территории.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность нового типа коронавируса. Он отметил, что новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70 процентов более заразным. При этом в настоящее время нет данных, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или более высокую смертность.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.