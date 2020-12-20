Премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность более заразного типа COVID-19, обнаруженного в стране на прошлой неделе. Об этом он сообщил на пресс-конференции, запись которого опубликована в Twitter-аккаунте политика.

По его словам, новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70 процентов более заразным. Он добавил, что на сегодняшний день нет данных, что новый штамм коронавируса вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

В связи с ростом числа инфицированных и появлением нового типа вируса Борис Джонсон отменил Рождество в Лондоне и запретил встречаться жителям города с друзьями и соседями. Правительство Великобритании решило ввести в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.