В Лондоне введут максимальные ограничения из-за коронавируса

Правительство Великобритании введет в Лондоне и ряде регионов на юго-востоке Англии максимальные ограничения из-за быстрого распространения коронавируса. Об этом заявил премьер-министр страны Борис Джонсон в субботу, 19 декабря, передает The Independent.

По словам британского премьера, в некоторых районах будет действовать четвертый, самый высокий уровень ограничений. «Эти меры будут, по сути, аналогичны национальному локдауну», — пояснил Джонсон. Он отметил, что пойти на такое решение властям пришлось из-за того, что в стране после выявления нового варианта коронавируса снова начали резко расти темпы заболеваемости.

Новые ограничения начнут действовать уже утром в воскресенье, 20 декабря. В попавших под них районах снова закроют магазины, не торгующие предметами первой необходимости, парикмахерские и спортзалы. При этом местным жителям рекомендуют не покидать свои дома без крайне необходимости. Также им будет запрещено встречаться на Рождество с друзьями и соседями.

Ранее в декабре министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен. Позже главный врач Великобритании Крис Уитти подтвердил, что новый тип коронавируса имеет высокую скорость распространения.