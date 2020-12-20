ЕС начал ограничивать авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса

Страны Евросоюза начали ограничивать авиасообщение с Великобританией в связи собнаружением нового типа коронавируса на ее территории. Об этом в воскресенье, 20 декабря, сообщает РИА Новости.

Так, власти Бельгии объявили о закрытии границ с Британией на сутки. Германия в свою очередь отказалась принимать рейсы, прилетающие из Великобритании и ЮАР, где также нашли измененный штамм коронавируса.

На фоне происходящего Нидерланды также объявили, что до 1 января 2021 года включительно приостанавливают прием авиарейсов из Соединенного Королевства. Решение принято после того, как в стране был зафиксирован первый инфицированный новым типом COVID-19.

Авиасообщение с Великобританией временно прекратила и Италия.

Ранее премьер-министр Великобритании Борис Джонсон оценил опасность нового типа коронавируса. Он отметил, что новый генетический вариант SARS-CoV-2 может быть на 70 процентов более заразным. При этом в настоящее время нет данных, что он вызывает более тяжелые формы заболевания или отличается более высокой смертностью.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека к человеку и, следовательно, более заразен.