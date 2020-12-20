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В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса

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Фото: Нэнси Сисель / РИА Новости

Появление новых мутаций коронавируса может повлечь за собой целый ряд опасных последствий. Об этом рассказал эксперт Социал-Демократической партии Германии, депутат бундестага, эпидемиолог Карл Лаутербах, его слова в воскресенье, 20 декабря, передает портал RND.

Как отметил Лаутербах, во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

«Это своего рода порочный круг: чем больше инфекций, тем больше возможностей для мутаций и, следовательно, больше мутаций. Это, в свою очередь, приводит к большему количеству инфекций. Так продолжается и продолжается», — пояснил специалист.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране обнаружен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позже Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) заявила, что тот же штамм обнаружен в Нидерландах, Дании и Австралии.

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