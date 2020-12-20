Мир
 
Последние новости
Сборная России по хоккею победила Финляндию и выиграла Кубок Первого канала
Авербух женился на звезде «Папиных дочек»
Российским властям посоветовали приостановить авиасообщение с Великобританией
Собянин рассказал об опасности новогоднего застолья 
Россиян предупредили о ранней весне
Милиция Минска сообщила о задержании около 100 протестующих
В Германии рассказали об опасных последствиях мутаций коронавируса
На Канарских островах задержали объявленного в международный розыск россиянина
Обманувшую Путина журналистку отказались наказывать
Новости партнеров
Прослушать новость

Меркель поговорит с Макроном о закрытии границ ЕС с Британией

Перейти в «Мою Ленту»
Ангела Меркель
Ангела Меркель
Фото: Алексей Витвицкий / РИА Новости

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время созвонится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поговорит с ним о закрытии границ всего Евросоюза для Великобритании. Об этом в воскресенье, 20 декабря, передает газета Bild.

Меркель решительно настроена на введение ограничений в отношении Британии. В настоящее время правительство Германии внимательно следит за событиями в этой стране «и прилагает все усилия, чтобы оценить информацию о возможном варианте вируса», отмечает издание.

Ранее 20 декабря стало известно, что страны Евросоюза начали ограничивать авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового типа коронавируса на ее территории. В частности, власти Бельгии объявили о закрытии границ с Британией. Германия отказалась принимать рейсы из Великобритании и ЮАР. Нидерланды также на фоне происходящего ограничили до января 2021 года прием авиарейсов из Соединенного Королевства.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

Перейти в «Мою Ленту»
Обсудить
Ссылки по теме
Merkel will Europa-Grenzen für Briten dichtmachen!
ЕС начал ограничивать авиасообщение с Британией из-за нового типа коронавируса
В Великобритании нашли более заразный штамм коронавируса