Меркель поговорит с Макроном о закрытии границ ЕС с Британией

Канцлер Германии Ангела Меркель в ближайшее время созвонится с президентом Франции Эммануэлем Макроном и поговорит с ним о закрытии границ всего Евросоюза для Великобритании. Об этом в воскресенье, 20 декабря, передает газета Bild.

Меркель решительно настроена на введение ограничений в отношении Британии. В настоящее время правительство Германии внимательно следит за событиями в этой стране «и прилагает все усилия, чтобы оценить информацию о возможном варианте вируса», отмечает издание.

Ранее 20 декабря стало известно, что страны Евросоюза начали ограничивать авиасообщение с Великобританией в связи с обнаружением нового типа коронавируса на ее территории. В частности, власти Бельгии объявили о закрытии границ с Британией. Германия отказалась принимать рейсы из Великобритании и ЮАР. Нидерланды также на фоне происходящего ограничили до января 2021 года прием авиарейсов из Соединенного Королевства.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок заявил, что в стране выявлен новый штамм коронавируса SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.