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ВОЗ прокомментировала приостановку авиасообщения из-за мутации COVID-19

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Фото: Globallookpress.com

Всемирная организация здравоохранения (ВОЗ) прокомментировала решение ряда стран прекратить авиасообщение с Великобританией, где был обнаружен новый штамм коронавируса. Позицию организации разъяснил «Ленте.ру» ее пресс-секретарь.

«Решения об ограничении транспортного сообщения принимаются на национальном уровне. ВОЗ рекомендует применять подход, основанный на оценке рисков», — сказал пресс-секретарь. Собеседник издания отметил, что все страны должны продолжать принимать все меры, чтобы «замедлить и, в конечном счете, остановить распространение вируса».

Ранее стало известно, что более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны, включая Австрию, Бельгию, Болгарию, Германию, Данию, Ирландию, Италию, Нидерланды, Финляндию, Францию и Чехию.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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