Британцы начали массово покидать Лондон из-за новых коронавирусных ограничений

Британцы начали массово покидать Лондон из-за введения новых ограничений, связанных с распространением новой мутации коронавируса. Видео с места событий публикует Ruptly.

На кадрах видны длинные очереди жителей столицы, пытающихся выбраться из города до ужесточения коронавирусных мер. По данным Ruptly, тысячи британцев скопились на вокзалах и в аэропортах. Помимо этого, на основных автомобильных магистралях образовались пробки.

Ограничения на въезд из Великобритании ввели власти большей части европейских стран: например, Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии и Франции. Португалия разрешила въезд из Великобритании только своим гражданам. Швеция планирует официально пополнить список стран, запретивших въезд из Великобритании, 21 декабря. Испания планирует приостановить авиасообщение, если аналогичные меры не будут приняты на уровне всего Евросоюза.

Мутировавший вирус также обнаружили у пациентов в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии. По словам специалистов, пока нельзя говорить о его большей опасности и снижении восприимчивости к вакцинам.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.

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