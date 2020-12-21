Британия заявила о вышедшей из-под контроля ситуации с COVID-19

Министр здравоохранения Великобритании Мэтт Хэнкок заявил, что ситуация с новым типом COVID-19 «вышла из-под контроля». Его слова приводит Sky News.

По его мнению, жители страны должны вести себя так, «будто у них уже есть вирус». «Особенно в районах Англии с самым высоким уровнем ограничений», — сказал он.

Министр добавил, что, хотя все с нетерпением ждут Рождества, новый заразный вариант COVID-19 распространяется слишком стремительно, поэтому правительство было вынуждено действовать решительно.

Хэнкок предположил, что усиленные меры могут длиться в течение нескольких месяцев, пока не начнется внедрение вакцины. Министр также назвал «совершенно безответственным поведением» столпотворение людей на вокзалах, которое произошло из-за того, что жители Лондона решили покинуть город до вступления в силу нового локдауна.

Ранее в Службе общественного здравоохранения Англии заявили, что мутировавший тип коронавируса был обнаружен в Великобритании еще в сентябре, однако широко распространяться он стал с середины ноября. Рост числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выявили в конце ноября.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позднее специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.