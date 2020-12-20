В Великобритании назвали период появления нового типа коронавируса

Мутировавший тип коронавируса был обнаружен в Великобритании еще в сентябре, однако широко распространяться он стал с середины ноября. Такой период появления вируса назвали в Службе общественного здравоохранения Англии, передает ТАСС.

В ведомстве заявили, что новым штаммом коронавируса очень редко заражались до середины сентября. Рост числа случаев заболеваемости именно из-за нового варианта впервые выяснилось в конце ноября.

Тогда Служба общественного здравоохранения Англии изучала, почему показатели инфицирования в Кенте не снижались, несмотря на общенациональный карантин. «Потом уже мы обнаружили, что этот вариант быстро распространяется в Лондоне и графстве Эссекс», — говорится в сообщении.

Ранее глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан заявил, что вакцина от коронавируса не будет менее эффективной для нового штамма SARS-CoV-2, ранее обнаруженного в ряде европейских стран. По словам министра, в настоящее время нет сведений о меньшей уязвимости нового штамма коронавируса для препарата против COVID-19.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен. Позднее Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.