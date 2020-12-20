В Германии оценили уязвимость новой мутации коронавируса для вакцины

Вакцина от коронавируса не будет менее эффективной для нового штамма SARS-CoV-2, ранее обнаруженного в ряде европейских стран. Об этом заявил глава Минздрава ФРГ Йенс Шпан в эфире телеканала ZDF.

«По состоянию на воскресенье, в том числе по итогам переговоров представителей различных европейских структур с участием Института Роберта Коха, мы знаем, что на вакцину это не влияет», — сообщил он.

По словам министра, в настоящее время нет сведений о меньшей уязвимости нового штамма коронавируса для препарата против COVID-19.

Ранее немецкий эпидемиолог Карл Лаутербах предупредил об опасных последствиях новой мутации вируса. Во-первых, новая инфекция может привести к более высоким рискам заражения, а во-вторых, — к возникновению новых, еще более опасных вариантов вируса.

Ранее в Нидерландах, Дании, Австралии и Италии обнаружили новый штамм коронавируса — тот же, что ранее нашли в Великобритании. Специалисты напомнили, что новый тип коронавируса распространяется быстрее, чем уже известный, однако говорить о его большей опасности пока нельзя. Кроме того, нет никаких доказательств того, что мутация вируса по-другому реагирует на вакцину.

14 декабря министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.