Оценена вероятность приостановки авиасообщения России с Великобританией

Россия с большой долей вероятности поддержит позицию других стран и приостановит до стабилизации эпидемиологической ситуации авиасообщение с Великобританией, где был выявлен новый штамм коронавируса. Такую оценку дали источники Ассоциации туроператоров России в авиационных кругах.

«Ситуация беспрецедентная. Скорее всего, исходя из стремительного роста заболеваемости в Великобритании, рейсы в эту страну могут быть приостановлены», — заявил один из них.

Эксперты подчеркнули, что пассажиропоток по указанному направлению был небольшим — путешественники пользовались рейсами в Лондон преимущественно с деловыми или гуманитарными целями, а также для транзита, так как британская столица является удобным хабом для стыковок в Южную и Северную Америку и в страны Европы.

Также отмечается, что в случае, если авиаперевозки в Великобританию из России снова будут приостановлены, то у россиян для пересадок по-прежнему останутся альтернативы — к примеру, Стамбул, Дубай и Цюрих. Вдобавок отечественные перевозчики выполняют грузопассажирские рейсы во Франкфурт, Рим, Париж и другие европейские города.

Более 20 стран мира приостановили транспортное сообщение с Великобританией на фоне новой мутации коронавируса. Ограничения на въезд из Великобритании ввели преимущественно европейские страны. Власти Австрии, Бельгии, Болгарии, Германии, Дании, Ирландии, Италии, Нидерландов, Финляндии, Франции и Чехии приняли такое решение. Аналогичные меры были приняты и в других частях света.

Министр здравоохранения Великобритании Мэттью Хэнкок 14 декабря сообщил, что в стране выявлен новый штамм SARS-CoV-2, который распространяется быстрее, чем исходная форма. По его словам, вирус легче передается от человека человеку и, следовательно, более заразен.