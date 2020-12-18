Роспотребнадзор назвал число безопасных для путешествий в пандемию стран

Лишь в трех из 16 стран, с которыми Россия возобновила авиасообщение, эпидемическая обстановка по коронавирусу соответствует всем критериям Роспотребнадзора. Такое число назвали в пресс-службе ведомства, передает ТАСС.

Там отметили, что только на Сейшельских островах, в Танзании и Эфиопии обстановка считается безопасной для путешествий на фоне пандемии коронавируса.

Согласно критериям Роспотребнадзора, для возобновления авиасообщения со страной показатель заболеваемости COVID-19 за последние две недели не должен превышать 40 на 100 тысяч населения. Кроме того, среднесуточный показатель темпа прироста за 14 дней должен быть равен или ниже 1 процента, а показатель распространения инфекции Rt — менее 1.

По данным ведомства, двум из трех критериев соответствуют Киргизия, Египет, Куба и Мальдивы. Одному из трех — Великобритания, Обединенные Арабские Эмираты (ОАЭ), Южная Корея, Сербия и Япония.

Ранее в декабре президент Российского союза туриндустрии (РСТ) Андрей Игнатьев заявил, что популярные среди российских туристов страны на фоне пандемии коронавируса могут держать для них закрытыми свои границы до сентября 2021 года. По его словам, власти большинства других стран предполагают, что границы могут быть открыты для пересечения после летнего сезона.

Россия полностью закрыла границы в связи с распространением COVID-19 в конце марта. Исключение составляли вывозные рейсы, перелеты, организованные для возвращения россиян из-за границы, а также отдельные полеты по поручению правительства. Международное авиасообщение восстановили с 1 августа.