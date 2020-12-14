Греция назвала условие полного открытия границ для россиян

Греция полностью откроет границы для российских туристов, закрытые из-за введенных на фоне пандемии коронавируса ограничений, весной 2021 года при соответствии эпидемиологической ситуации нынешним прогнозам. Такое условие в интервью РИА Новости назвал министр туризма страны Харис Теохарис.

«Мы прямо говорим — на следующий год мы будем открыты для наших русских друзей. Сегодня трудно говорить обо всем с уверенностью, потому что еще есть изменения в эпидемиологической ситуации», — заявил глава ведомства, подчеркнув, что российский рынок крайне важен для Греции.

По его словам, в настоящее время страна выходит «на финишную прямую» для вакцинации и прилагает усилия для введения экспресс-тестов на COVID-19, благодаря чему в марте-апреле следующего года сможет принимать путешественников с большей безопасностью.

Материалы по теме Жить по-македонски Путешествие по земле воинов, богов, монахов и гедонистов Сувлаки навсегда Что нужно знать о греческой еде, отправляясь на отдых в эту страну

«Если дела пойдут так, как сейчас кажется, что они должны идти, с весны мы сможем легко говорить о перевозках», — заключил Теохарис. Он считает, что роста цен на поездки не предвидится, равно как и трудностей с получением виз, так как спрос на въездные документы пока не такой большой, как в предыдущие годы.

13 декабря стало известно, что власти Греции продлили до 7 января 2021 года разрешение на въезд в страну до 500 граждан России еженедельно. При этом прибытие по-прежнему разрешено только через аэропорты Афин, Салоников и Ираклиона. По прилете пассажиров будут выборочно тестировать на коронавирус.

Въезд в Грецию до 500 россиян в неделю был разрешен с 7 сентября, его срок неоднократно продлевался. Для въезда нужно иметь отрицательный ПЦР-тест на английском языке, полученный не раньше чем за 48 часов до прибытия, — авиакомпании проверяют его перед вылетом, а также ваучер на отель или документы с информацией о временном месте проживания в стране.